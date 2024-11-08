Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии

Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, может получить 6 лет лишения свободы, как пишет РИА Новости, об этом изданию сообщили в Тушинском суде Москвы.

Согласно информации суда, в ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Буяновой наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также прокурор предложил на 5 лет после освобождения запретить ей администрировать сайты.

Уголовное дело против Буяновой было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Как сообщается, на прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком, отец которого погиб в ходе специальной военной операции. По данным следствия, узнав об этом, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.

Ранее стало известно о том, что объявленная в розыск педиатр Буянова пыталась выехать из страны с крупной суммой денег.