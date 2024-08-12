Промышленность и торговые предприятия России мобилизуются для поддержки Курской области

В связи с недавними событиями в Курской области Министерство промышленности и торговли Российской Федерации инициировало масштабную кампанию по оказанию гуманитарной помощи региону.

Ведомство активно координирует усилия промышленных предприятий и представителей розничной торговли для обеспечения населения необходимыми товарами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли.

По информации пресс-службы Минпромторга, уже осуществлены первые поставки гуманитарной помощи на безвозмездной основе. В число отправленных товаров вошли продуктовые наборы, индивидуальные рационы питания, средства гигиены, питьевая вода в бутылках, а также специализированное питание для детей.

Министерство подчеркивает, что ситуация в Курской области находится под пристальным вниманием. Налажено тесное сотрудничество с региональными властями, производственными компаниями и торговыми организациями. Представитель ведомства отметил высокую активность всех участников процесса, включая производителей, сетевые магазины и онлайн-площадки.

Помимо продовольствия в регион поступили комплекты одноразовой посуды, постельное белье и спальные принадлежности. Минпромторг заверяет, что поставки будут продолжаться в соответствии с потребностями жителей Курской области.

Кроме того, сообщается о том, что один из известных российских букмекеров пожертвовал на помощь переселенцам из Курской области 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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