Прощай, анонимность: ИИ научился вычислять владельцев скрытых аккаунтов по «цифровому почерку»

Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и компании Anthropic представила доказательства того, что современные большие языковые модели способны автоматически и массово деанонимизировать пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Inc.

Согласно отчету Саймона Лермана и Даниэля Палека, ИИ анализирует стиль письма и случайные биографические детали в анонимных постах, сопоставляя их с открытыми данными на других платформах. В ходе экспериментов нейросеть смогла со стопроцентной точностью соотнести 67% пользователей форума Hacker News с их реальными профилями в LinkedIn из базы в 89 тыс. человек.

Метод основан на выявлении «цифровых отпечатков» — специфического словарного запаса, тем обсуждения и упоминаний бытовых подробностей. Например, упоминание клички домашнего питомца или конкретного парка для прогулок позволяет ИИ мгновенно найти совпадения в верифицированных аккаунтах.

Специалисты по безопасности предупреждают, что традиционные методы защиты, такие как использование псевдонимов, больше не обеспечивают приватности. Несмотря на возможные галлюцинации и ошибки ИИ, точность сопоставления в контролируемых сценариях достигала 90%.

Ранее стало известно, что Apple начала блокировать аккаунты российских депутатов на iPhone.