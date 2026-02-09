Прощание с 9-летним Пашей из Петербурга пройдет 11 февраля: Семья сделала прощание открытым

Семья 9-летнего Паши Т., погибшего от рук педофила в Петербурге, приняла тяжелое решение. Проститься с мальчиком 11 февраля на Южном кладбище смогут все желающие. Церемония будет усиленно охраняться. Об этом пишет юрист семьи Никита Сорокин в своем Telegram-канале.

Траурная церемония прощания с 9-летним Пашей Т. назначена на 11 февраля. Она пройдет на центральной площади Южного кладбища в Санкт-Петербурге, начало запланировано примерно на час дня. Как сообщил адвокат семьи Никита Сорокин, родные решили не ограничивать круг людей и открыть доступ для всех, кто хочет почтить память ребенка.

Место на кладбище будет четко обозначено — в противоположной от часовни стороне. Для обеспечения порядка и безопасности на площадке будут присутствовать наряды полиции и Росгвардии.

Тело Паши нашли водолазы в ночь на 3 февраля в Ленинградской области, спустя несколько дней масштабных поисков. В убийстве сознался 38-летний Петр Жилкин. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления сексуальные побуждения, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в убийстве.