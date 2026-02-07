«Простите, технические причины»: петербуржцы получили скандальное объяснение «конским» квитанциям

Жители Санкт-Петербурга обнаружили в февральских платежных документах за капитальный ремонт неожиданно увеличенные суммы. Об этом пишет Бриф24 .

Как пояснили в городском Фонде капитального ремонта, это связано с особенностью перехода на новые тарифы, которые официально вступили в силу еще 1 января 2026 года.

Из-за технических особенностей работы расчетных систем в январе начисления были произведены по старым, более низким ставкам. В результате образовалась разница между тем, что должно было быть начислено по новому тарифу, и тем, что было фактически оплачено. Эту накопленную за январь доплату включили в единый платеж за февраль, что и привело к резкому росту итоговой суммы в квитанции.

В фонде уточнили, что с марта ситуация нормализуется: в ежемесячных счетах будет отражен только текущий платеж по актуальному тарифу без дополнительных начислений, поэтому суммы станут меньше. Новые ставки дифференцированы и зависят от типа дома и наличия лифта. Например, для жильцов «сталинских» домов без лифта тариф составляет 15,99 рубля за квадратный метр, а для панельных зданий 1970-80-х годов постройки — 15,57 рубля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.