«Просто продолжайте дышать»: 106-летняя женщина назвала главный секрет долгой жизни

Жительница Великобритании Маргарет Харт, недавно отметившая 106-й день рождения, с юмором ответила на вопрос о секрете своего долголетия. За ее шуткой скрывается удивительная биография и победа над тяжелой болезнью. Об этом сообщает Kent Online.

Маргарет Харт из графства Кент встретила свой 106-й день рождения в кругу семьи, получив традиционную открытку от королевской четы. Ее жизнь — готовый сценарий для вдохновляющего фильма. Во время войны она спасала людей, работая медсестрой, затем вместе с мужем управляла газетным киоском, а после — смело открыла магазин модной одежды, будучи в теме полным новичком.

На вопрос о главном правиле долгой жизни Харт, не теряя чувства юмора, посоветовала просто продолжать дышать. Однако за этой легкой фразой стоит железная воля. В 99 лет ей диагностировали рак груди, но женщина не сдалась и успешно прошла лечение. Сейчас, несмотря на возраст, она самостоятельно готовит, ухаживает за садом и ходит по магазинам с подругами.

История Маргарет вписывается в общую тенденцию: многие британские долгожители в качестве секрета называют не диеты или процедуры, а активный образ жизни, позитивный настрой и любовь к своему делу. Психологи подтверждают, что такая жизненная позиция и адаптивность — мощные факторы, поддерживающие здоровье на протяжении десятилетий.

