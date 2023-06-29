Просыпались, но забыли: разбираемся, можно ли очнуться во время наркоза и все чувствовать

Еще в позапрошлом столетии самые страшные операции проводились без наркоза и даже анестезии. С тех пор и хирургия вообще, и анестезиология в частности претерпели огромные изменения. Но страх перед операцией остался.

Причем многие боятся не столько хирургического вмешательства, сколько наркоза. Еще 20 лет назад один пациент из пяти тысяч не выходил из наркоза. Сегодня цифры больше внушают доверие: летально заканчивает один случай общего наркоза из каждых 250 000. Но есть еще один страх – проснуться во время операции и чувствовать каждое прикосновение скальпеля. Прямо как несчастный герой фильма «Наркоз» (Awake, 2007).

«Вероятность проснуться не вовремя действительно есть. Интерпретируя разные данные, можно сказать, что пробуждение случается в 0,8–12% операций с применением общего наркоза. Иногда пациенты могут даже вспомнить разговоры врачей, а иногда не помнят, что были какое-то время в сознании», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-анестезиолог Игорь Яковлев.

Однако, по словам врача, за счет действия анестезии пациенты не чувствуют боли в таком состоянии и даже не пугаются. Впрочем, существует и вероятность, что пробуждение произойдет вместе с восстановлением болевой чувствительности, при полной парализации тела.

«Но в этом случае врачам подскажет неладное аппаратура, которая отслеживает как глубину сна, так и все жизненные показатели», – заключил эксперт.

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