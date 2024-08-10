Протаранивший «Аврору» владелец катера в Петербурге сдался полиции

Сотрудниками транспортной полиции в Санкт-Петербурге задержан и доставлен в отдел для разбирательства совершивший навал на крейсер «Аврора» судовладелец, проинформировала пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу вечером, 9 августа, в акватории Невы. Там управлявший катером мужчина не сумел вырулить и врезался в стоящий на приколе крейсер-музей «Аврора». Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 22:40 по мск.

Как рассказали в полиции, сбежавшим с места происшествия оказался 45-летний петербуржец, который очень быстро был уст ановлен и задержан силами правопорядка.

«Злоумышленник доставлен в СПб ЛО МВД России на водном транспорте для дальнейших разбирательств», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход выскочил на мель в акватории Ладожского озера под Петербургом.