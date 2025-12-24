«Против болезней сердца»: гастроэнтеролог призвал сердечников есть «опасный» продукт

Фото: [ Натуральные сыры с фермы С. Н. Ляшенко в Пушкинском округе/Медиасток.рф ]

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендовал пациентам с болезнями сердца включить в рацион сыр, традиционно считавшийся для них вредным продуктом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач ссылается на научные данные, согласно которым кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному усвоению организмом. Этот механизм, по словам специалиста, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируя наличие в продукте холестерина и жира.

Дополнительным преимуществом Вялов назвал присутствие в качественном сыре живых бактериальных культур — лактобацилл и бифидобактерий, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Специалист привел в пример «французский парадокс»: при высоком потреблении сыра в стране фиксируется относительно низкий уровень сердечных заболеваний. Эта рекомендация ломает стереотипы о строгой диете для сердечников и предлагает взглянуть на привычные продукты под новым углом.

