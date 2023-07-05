Прыщи, изжога и мигрень: как душевные страдания могут повлиять на наш организм

Всем известно, что стресс плохо влияет на организм. Но многие и не задумываются, насколько сильна связь психологических проблем и физического состояния. Например, головную боль редко связывают с переживаниями из-за расставания с партнером.

Но оказывается, наше подсознание может таким образом сигнализировать о внутренних проблемах. Поэтому часто волнение перед важным событием оборачивается прыщами или диареей, а нежелание совершать поездку, потому что осталось много нерешенных проблем, – простудой.

«Такие признаки, как снижение иммунитета, изжога или мигрень, могут сигнализировать о наличии стресса или даже депрессии. Конечно, это происходит не сразу. Но со временем простое переживание переходит в стадию физической проблемы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

При таком раскладе может развиться любая болезнь: от ночных судорог до облысения. Чаще всего специалисты фиксируют и связывают душевное состояние с физическим при диагнозе «ожирение». Однако подавленное состояние может привести и к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к проблемам желудочно-кишечного тракта.

«Чтобы справиться с переживаниями, необходимо изменить свой образ жизни, в том числе питание и привычки. Убрать гаджеты перед сном и минимизировать общение с людьми, которые вызывают неприятный осадок. Также стоит активнее заниматься спортом и больше гулять», – заключила эксперт.

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