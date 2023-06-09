Прыщи, одышка и воспаление: объясняем, почему простынь и наволочки всегда должны быть свежими

Правила гигиены распространяются не только на уход за телом. Важно также вовремя менять одежду и постельное белье. И если в грязной одежде мало кто готов ходить, то постельное белье многие не меняют неделями.

Несвежая постель может привести к ряду заболеваний. Причем могут как развиться новые, так и обостриться хронические состояния.

«Не секрет, что в постельном белье заводятся пылевые клещи. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, которая может проявиться в виде кожных высыпаний и даже экземы. Это достаточно неприятное и болезненное состояние», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Кроме того, пылевые клещи могут привести к приступам астмы, даже если вы никогда не страдали одышкой. А если астму уже диагностировали, то она может обостриться. Стирайте белье каждые несколько дней в горячей воде, чтобы этого избежать.

«Стирка также поможет избавить белье от бактерий, как тех, что вызывают акне и угри, так и более серьезных. Например, в постельном белье есть все условия для существования стафилококка. А он может вызвать проблемы с дыханием и пневмонию», – заключил эксперт.

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