Психолог Корольков объяснил мотивацию догхантеров

По мнению психолога Сергея Королькова, часто ненависть и страх к собакам вызван у человека травмирующим событием, когда животное могло его покусать или напугать, однако есть и другой вариант. Подробности сообщает REGIONS.

Корольков придерживается мнения о том, что охотники за собаками являются людьми со «сверхценными идеями», но измененным сознанием.

«В их психике произошел какой-то «сдвиг», после чего они начинают считать, что, систематически травя собак или других животных, они делают мир чище. Они не задумываются о последствиях», — считает специалист.

Ранее сообщалось о том, какие признаки говорят об отравлении собаки смертельно опасным веществом и какие действия можно предпринять самому, чтобы сохранить животному жизнь.