Ветеринар рассказал о правилах спасения собаки при отравлении

По опыту ветеринара Артеме Воскресенского, наиболее часто догхантеры пользуются ядом, из-за которого у животного возникают неврологические симптомы: судороги или конвульсии, пена изо рта, нарушение координации. Подробности сообщает REGIONS.

Если у питомца появился один из перечисленных признаков отравления, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за помощью к ветеринарам. При этом, если ехать до лечебного заведения далеко, хозяин сам может повысить шансы на выживаемость животного.

«Для этого собаке, у которой появились симптомы отравления, дать витамин В6. Даже в больших дозах он не навредит животному, но поможет продержаться, пока его везут к врачу», — сказал Воскресенский.

Ранее сообщалось о том, что в Нижневартовске завелся местный «Хатико».