Психолог объяснила, как определить ​​​​​​​​​​​​​​девиантность в ребенке и не допустить скулшутинга

Психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, что девиантное поведение не является отклонением и характеризуется нарушением общепринятых норм и правил, антисоциальными поступками. Если такое проявляется у детей, что бывает часто, то это может говорить о нехватке родительского внимания, либо наоборот, о контроле и жестоком обращении внутри семьи. В результате ребенок бунтует, испытывает потребность выплеснуть все в аморальных поступках и получить внимание от других людей.

Отдельно специалист высказалась про хранение оружия в доме, где есть дети. Она напомнила, что девиантность установить заранее не получится, и держать опасные предметы дома — всегда риск.

«Дети в целом любознательные, и при этом у них недостаточно хорошо сформирована эмоционально-волевая сфера. Поэтому в какой-то момент даже здоровый ребенок может «начудить», схватить это оружие и отомстить своим обидчикам», — отметила Наумова.

Рекомендуется проверять детей на девиантность, исключать их любой контакт с оружием, внимательнее относиться к их потребностям, а также не игнорировать нехарактерное для ребенка поведение и странности.

Напомним, 7 декабря 2023 в Брянске школьница принесла в школу помповое ружье и выстрелила в детей своего класса. В результате погибла сама нападавшая и ее одноклассница, еще четыре человека получили тяжелые ранения. Выяснилось, что оружие хранил отец девочки-стрелка. Психиатры начали проверку ее онлайн-дневника для выяснения настоящих мотивов страшного поступка.