Психолог Орлов раскрыл главные принципы общения с доксерами

Психолог Михаил Орлов рассказал, как не стать жертвой доксера и почему преступник вряд ли потратит на вас много времени. Подробности сообщает REGIONS.

Однажды психолог помог клиенту, когда проводил прием по видеосвязи. Доксер позвонил потенциальной жертве и пригрозил публикацией фотографий интимного характера, если тот не переведет ему крупную сумму денег.

По словам Орлова, в похожих случаях надо сохранять спокойствие и просто ничего не предпринимать. Время работает против мошенника, ведь преступный процесс должен идти без остановки.

«В этом случае я всячески успокаивал мужчину, призывал не заходить в мобильный банк, просто молчать», — рассказывает психолог.

Попавший впросак преступник стал сыпать новыми угрозами и оскорблениями, но в итоге ограничился лишь словами.

«Во-первых, у них нет времени, чтобы тратить на одного человека, ведь они поставили обман на поток. Во-вторых, нет времени и желания показывать свой (хоть и наверняка фальшивый) аккаунт другим пользователям, рассылая всем снимки. В-третьих, в случае опубликования снимков все-таки речь может пойти о полиции и разбирательствах, а им рисковать ни к чему», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось о том, как уберечь от преступников личную информацию и деньги на маркетплейсах.