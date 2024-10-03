Пушилин объяснил стратегическое значение Угледара для ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном канале в Telegram рассказал о том, какое значение имел освобожденный ВС РФ Угледар для Украины. Сообщение об этом было опубликовано вечером четверга, 3 октября.

По словам Пушилина, Угледар имеет стратегическое значение для Украины, и именно поэтому противник постоянно упирался и прилагал все усилия, чтобы не отдать его русским. Причины этого кроются, в том числе, и в географическом положении, и наличии многоэтажных застроек.

Напомним, что Угледар был освобожден героическими усилиями российских бойцов. Ранее сообщалось, что в Мариуполе собираются строить парки развлечений - точнее, их планируется три стоимостью в 10 миллиардов рублей.