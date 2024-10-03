Пушилин рассказал о подземных укрытиях ВСУ в Угледаре

Над теми фортификационными сооружениями в Угледаре в ДНР, которые украинцы готовили около 10 лет, российскими военными был установлен контроль. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республики Денис Пушилин в четверг, 3 октября.

Так, теперь над всеми фортификационными сооружениями в городе установлен контроль ВС РФ. Там обнаружились и подземные укрытия, и переходы, которые очень часто использовались украинцами.

Напомним, что об освобождении Угледара рассказали в Минобороны России, а ранее Денис Пушилин объяснил, почему этот город был так важены для украинских военных. В частности, речь идет и о географическом расположении, и определенных постройках.