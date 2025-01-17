Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что новоизбранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу предстоит непростая задача — завоевать поддержку Голливуда, который олицетворяет собой американскую культуру.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Дональд Трамп объявил накануне о том, что поручил Мелу Гибсону, Сильвестру Сталлоне и Джону Войту представлять его интересы в Голливуде в качестве специальных посланников.

«Голливуд — одна из главных, если не главная площадка формирования ценностей современной Америки. Трамп это понимает. Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, решение Трампа по троице актеров поставит на уши весь Голливуд, что привык за долгие годы к различным эксцессам и безнаказанности. Также сенатор отметил, что ни один из трех доверенных лиц Трампа не фигурирует в печально известных списках, составленных рэпером Дидди, и не принимал участия в его развлечениях.

Следует подчеркнуть, что все трое участников — убежденные консерваторы, которые признают только два пола. А Мел Гибсон, кроме того, подвергался скрытому осуждению за свои взгляды, которые не соответствовали негласно принятым либеральным гендерным нормам в США.

Ранее советник Трампа заявил о ведении подготовки встречи с Путиным.