Пусть скажет правду: как вести себя с другом, который пытается жить за ваш счет

В этой жизни мы часто сталкиваемся с людьми, которые стремятся получить что-то бесплатно или за счет других. Иногда они находятся среди ваших близких друзей. С любителями халявы лучше поговорить сразу, чтобы расставить все точки над «i» как можно раньше.

«В беседе с другом, который постоянно занимает деньги и делает все, чтобы за него заплатили вы — важно сохранять спокойствие. Не стоит раньше времени впадать в эмоциональные реакции. Помните, что ваша цель — найти общий язык и решить проблему», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Не позволяйте «сесть на шею». Если у вас заняли деньги, то вы вправе задавать соответствующие вопросы, тем более, если их не отдали вовремя. Дайте ему понять, что занимать больше не будете, если ситуация повторится. Как правило, это помогает.

«Спросите у человека, почему он пытается получить что-то бесплатно или за счет других. Скорее всего, он скажет правду и начнет отдаляться от вас. Не допустите этого, покажите свою озабоченность, если у него действительно финансовые затруднения», – уточнила эксперт.

Помогите человеку выбраться из столь затруднительной ситуации. Возможно, у вас есть связи, которые помогут ему с работой. Либо вы сумеете направить его к психологу. Обстоятельства могут быть разными, но правильный подход – один. Сохраняйте уважительное отношение и стремитесь к взаимопониманию.

Ранее мы рассказывали, почему стоит избавиться от токсичных друзей.