«Пустота в душе у них»: Милонов раскритиковал не желающих рожать детей в бедности

В публичной дискуссии о причинах низкой рождаемости в России прозвучала новая, неэкономическая версия. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, комментируя высказывание президента фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, заявил, что корень проблемы лежит не в материальной сфере, а в области личных ценностей. Такое мнение он высказал в беседе с « Газетой.ru ».

Ранее Москвитина выразила мнение, что россиянки отказываются от материнства из-за чрезмерного стремления к материальному благополучию. Милонов, соглашаясь с ней в интервью пошел дальше, заявив, что вопрос носит исключительно «ценностный» характер. По его убеждению, люди решаются завести детей не тогда, когда у них появляются финансовые возможности, а когда у них «в голове и в душе правильные ценности есть».

«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», — заявил парламентарий.

Он уверен, что настоящее человеческое счастье приносят именно дети, а не богатство. Бездетный человек, даже будучи материально обеспеченным, в итоге останется несчастным, считает Милонов.

Депутат также высказал мнение о фатальных последствиях такого выбора. По его словам, если человек решает жить без детей, он выбирает путь, ведущий к его собственной смерти в перспективе прекращения рода. Дети, которых могло бы не быть, продолжили бы его жизнь, но этого не произойдет.

