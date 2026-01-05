Путь от одышки к новой жизни: невероятная история мужчины, которому заменили сердце

Житель Саратовской области успешно перенес операцию по трансплантации сердца в федеральном медицинском центре в Москве. История пациента началась в январе 2025 года, когда 62-летний мужчина обратился в больницу города Балаково с жалобами на одышку и дискомфорт в груди, отмечавшиеся с августа 2024 года, сообщает sarnovosti .

Проведенные обследования, включая коронароангиографию и эхокардиографию, выявили многососудистое поражение и значительное снижение сократительной способности сердечной мышцы. Специалисты местной больницы, определив, что стандартные методы лечения не подходят, через телемедицинскую консультацию связались с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

Пациент был направлен на лечение в Москву. В феврале 2025 года ему была успешно проведена операция по пересадке сердца. Послеоперационный период пациент провел под наблюдением врачей, после чего был выписан из стационара для дальнейшей реабилитации по месту жительства.

