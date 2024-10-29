Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

В следующем году в России начнется тестирование новой модели оплаты труда работников бюджета, сообщил Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает РИА Новости.

«Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны», — сказал президент.

Он подчеркнул, что зарплата медицинских работников зависит от средней заработной платы в регионах. Однако этот средний показатель может варьироваться существенно даже между соседними субъектами Федерации.

Ранее в Минфине подтвердили индексацию зарплат бюджетникам. Зарплата будет индексироваться исходя из роста заработной платы в среднем по стране, а точнее — дохода по экономике российских субъектов.

Напомним также, что закон о повышении МРОТ до 22440 рублей направлен на подпись Путину. На текущий момент, в 2024 году, МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, с 1 января произойдет его увеличение на 16,6%.