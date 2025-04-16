Путин, говоря о значении освоения космоса, напомнил песню про яблони на Марсе

Владимир Путин назвал проект полета на Марс очень сложным, но тем, который однажды точно будет реализован. При этом, президент России вспомнил известную советскую песню «И на Марсе будут яблони цвести».

Об этом пишет РИА Новости. По данным журналистов, Путин отметил, что этот проект кажется сложным к реализации, но он должен быть в конце концов реализован, после чего вспомнил песню «И на Марсе будут яблони цвести». Президент выразил уверенность, что именно к этому человечество будет стремиться.

Президент сообщил, что для начала надо решить проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе – не только ближнем, но и дальнем, а также решить вопрос с тем, как передавать информацию и обеспечивать энергетикой объекты на Марсе. Все это Путин назвал грандиозной задачей.

Напомним, ранее стало известно, что золото бьет рекорды: фьючерсы достигли $3300 за унцию.