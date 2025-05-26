Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом в понедельник пишет РИА Новости.

По данным журналистов, разговор Путина и Лукашенко был проведен «только что». Уточняется, что подробности будут опубликованы позднее, но президент РФ уже поблагодарил президента Белоруссии за помощь в организации масштабного обмена пленными с Украиной, который прошел 23-25 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пришлось испытать пленным российским солдатам. Они рассказали о пытках, избиениях и зверствах боевиков ВСУ — о всем том, что им пришлось пережить в плену у украинцев.