Путин и Пезешкиан договорились о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан после состоявшихся в Кремле переговоров заключили договоренность о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Об этом сообщило РИА Новости.

Новый документ должен прийти на замену действующего на данный момент договору об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между партнерами, который был подписан в 2001 году. Работа над новым соглашением шла с 2022 года, а в июле минувшего года стало известно о согласовании сторонами его сути. До этого в Кремле отмечали, что данный документ отражает факт выхода взаимоотношений стран на новый уровень.

Ранее сообщалось о том, что на встрече лидеры России и Ирана будут обсуждать вопросы взаимодействия в целом ряде сфер, среди которых в том числе логистика и инвестиции.