Владимир Путин назвал главную ценность мира будущего — это будут живые человеческие связи, а не цифровое одиночество. С таким заявлением президент выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур Владимир Путин раскрыл свой взгляд на развитие общества. Он противопоставил два возможных сценария будущего: мир цифровых одиночек-эгоистов и общество, основанное на традиционных ценностях.

По мнению главы государства, человечеству необходимо избежать погружения в виртуальную реальность, которое ведет к разобщенности. В противовес этому он выделил непреходящую важность любви, дружбы и семейных уз. Путин подчеркнул, что лишь чувство ответственности перед близкими и обществом в целом может быть надежной основой для развития в новую технологическую эпоху.

Ранее сообщалось о тм, что в Италии заявили о поддержке народом Путина, в отличие от Зеленского.