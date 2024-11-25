Путин назначил спецпредставителя по развитию коридора Север - Юг

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север - Юг. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Виталий Савельев занимает пост вице-премьера с мая этого года и курирует транспорт и логистику. До этого, с 2020 года, он был министром транспорта. Его назначение на новую должность подчеркивает важность проекта для России и стран-участниц.

Проект, зародившийся в начале двухтысячных, объединил четырнадцать государств в амбициозном плане по организации транспортного маршрута между Индией, Ираном и европейскими странами. Принципиальное преимущество коридора - сокращение транспортного пути более чем вдвое относительно традиционного морского маршрута через Суэцкий канал.

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