Путин назвал основную задачу России

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сбережение народа России, его культуры и духовности является основной задачей государства. Как сообщило РИА Новости, такое мнение лидер страны выразил в четверг в Кремле, где проходила церемония вручения госнаград.

«Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — сказал президент.

В пример он привел Государственный исторический музей, во главе которого стоит Алексей Левыкин. Также Путин рассказал о том, что ценностные ориентиры традиционного характера и крепкие семейные устои являются основой тысячелетней государственности России и верным нравственным путеводителем для всего российского общества.

Ранее стало известно о том, Путин в первый раз за время специальной военной операции присвоил звание Героя России женщине.