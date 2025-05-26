Путин назвал российское ПО основой нацбезопасности

Путин заявил, что национальная безопасность России зависит от развития отечественного программного обеспечения. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что обеспечение национальной безопасности напрямую связано с использованием отечественного программного обеспечения. По его словам, Россия уже демонстрирует уникальные темпы роста в этом секторе и начинает активно продвигаться на международных рынках, в том числе в сфере кибербезопасности.

Президент дал понять, что в современных условиях цифровой суверенитет становится не менее важным, чем оборонная мощь. Именно поэтому приоритетной задачей является создание и внедрение собственных технологических решений, способных заменить импортные аналоги. Особое внимание в стране уделяется защите критической инфраструктуры и независимости от зарубежных IT-продуктов.

Контекст последних лет — включая санкционное давление и угрозы кибератак — только усилил стремление к полной цифровой автономии. В результате российские компании начали активнее разрабатывать собственные операционные системы, офисные пакеты, базы данных и платформы безопасности, что уже приносит плоды и формирует устойчивый экспортный потенциал.

Ранее Путин поддержал предложения по ответу на ограничение судоходства на Балтике.