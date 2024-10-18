Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин считает, что Саудовская Аравия является комфортной площадкой для переговоров по ситуации на Украине, но при этом заявил о важности содержательной части возможной встречи.

«Само место для нас является вполне комфортным. Но в вопрос в том, что обсуждать», — сообщил президент России во время встречи с главами СМИ стран БРИКС.

Глава РФ в очередной раз сообщил о готовности вести диалог по данной ситуации на основе «стамбульских договоренностей», которые также были предварительно подтверждены руководителем украинской делегации.

Ранее сообщалось о том, что Австрия выказала желание стать площадкой, на которой пройдут вероятные встречи по Украине. С подобной инициативой выступил канцлер европейской страны Карл Нехаммер.