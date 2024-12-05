Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями

Зарубежные компании могут платить за российский газ не только через счет в Газпромбанке, а и через зачисление суммы на счет российского поставщика через третьих лиц. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что обновлен порядок платежей был указом Владимира Путина.

По данным издания, помимо перечисленных способов, остается вариант конвертировать валюту в других российских банках, а уже потом переводить рубли на счет экспортера в Газпромбанке.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил, что на данный момент происходит на валютном рынке. По его словам, такое падение рубля связано с санкциями в отношении Газпромбанка.