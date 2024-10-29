Путин освободил взявших до 2025 года жилищный кредит россиян от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который, среди прочего, освобождает граждан, оформивших кредит на жилье до 2025 года, от уплаты НДФЛ на материальную выгоду, полученную за счет снижения процентной ставки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Данная льгота распространяется на кредиты и займы, предназначенные для строительства или покупки жилья, а также на приобретение земельных участков для данного жилья и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС); также эта льгота применяется к рефинансированию таких кредитов или займов.

Для получения льготы необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, кредитный договор должен быть подписан до 31 декабря 2024 года.

Во-вторых, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет, связанный со строительством или приобретением жилья.

Материальная выгода определяется как разница, когда ставки по жилищному кредиту ниже двух третей ключевой ставки, установленной Центральным банком России.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 21% годовых.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, при каких условиях начнут снижать ключевую ставку. По словам главы ЦБ, снижение ставки возможно, если будет наблюдаться устойчивое снижение инфляции.