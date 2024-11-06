Путин по видеосвязи разрешил спустить на воду ледокол «Чукотка»

В церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи. В таком же формате глава государства разрешил спуск «Чукотки» на воду в среду, 6 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Сначала президент Путин поздравил всех с важным этапом в истории ледокольного флота, а потом сказал: «Спуск разрешаю!».

Также Владимир Путин напомнил, что на Балтийском заводе в Петербурге уже в скором времени будет завершено строительство еще двух кораблей такого же класса, как и «Чукотка» – это «Ленинград» и «Якутия». По мнению главы страны, от укрепления флота зависит и грузопоток по Севморпути, и обустройство арктических территорий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, будет ли Владимир Путин поздравлять Трампа.