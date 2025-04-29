Президент России Владимир Путин считает, что следует создать такую систему глобальной безопасности, которая отличалась бы равным подходом ко всем государствам мира. Об этом сообщил ТАСС.

«Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других», — подчеркнул Путин во время выступления на пленарной сессии международного форума «Великое наследие — общее будущее».

Российский лидер также отметил, что Евразия должна превратиться в пространство мира и стабильности, а также стать примером для других в сферах экономического, социального и гуманитарного развития.

Ранее главу России похвалил претендент на пост президента Польши Мачей Мацяк. Политик восхитился работой Путина заявив о том, что ни один поляк не смог бы перенести сильнейшее давление, с которым приходится справляться российскому лидеру.