Путин подписал указ о помиловании Ксении Карелиной в апреле

ФСБ России сообщила, что в апреле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании Ксении Карелиной, гражданки России и Соединенных Штатов.

Карелина была осуждена на 12 лет за государственную измену. Впоследствии, при содействии властей ОАЭ, состоялся обмен: Карелину обменяли на россиянина Артура Петрова, которому в США угрожало 20-летнее заключение за нарушение экспортного законодательства.

Обмен произвели 10 апреля в аэропорту Абу-Даби. По информации, предоставленной директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, он лично участвовал в обсуждении условий обмена с высокопоставленным представителем российской разведки.

Приговор Ксении Карелиной был вынесен в августе 2024 года. Следствие установило, что начиная с 2022 года, находясь за пределами России, она осуществляла денежные переводы в украинский фонд, оказывающий поддержку Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил назначение Лукашика послом в Черногории.