Путин подписал закон о новом МРОТ: сколько будут получать россияне с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который установит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 27 093 рубля, начиная с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива закрепила новый показатель МРОТ, который рассчитывается как 48% от медианной зарплаты по стране за предыдущий период. Согласно информации Росстата, этот средний показатель по итогам 2024 года достиг 56 443 рубля.

Повышение минимального порога оплаты труда затронет интересы примерно 4,6 миллиона россиян, чьи доходы сейчас находятся near или ниже устанавливаемой планки. Регулирование МРОТ через привязку к медианной зарплате — это относительно новая для России практика, призванная сделать рост доходов более системным и предсказуемым.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.