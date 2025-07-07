Путин подписал закон против Apple: RuStore должен быть доступен на всех устройствах в России

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Путин подписал закон, который запрещает Apple и другим компаниям ограничивать установку RuStore и приложений российских разработчиков. Новые правила вступят в силу 1 сентября.

Владимир Путин утвердил закон, который обязывает производителей мобильных устройств, в том числе Apple, обеспечить возможность установки и обновления российского магазина приложений RuStore. Документ запрещает создавать любые препятствия для загрузки и работы программ от отечественных разработчиков, включая единый каталог приложений.

С 1 сентября все смартфоны и планшеты, официально продаваемые в России, должны будут предоставлять пользователям доступ к установке RuStore без ограничений. Это касается не только новых устройств, но и тех, которые уже находятся в обращении и получают обновления программного обеспечения.

Решение стало частью курса на технологический суверенитет и поддержку национальных IT-сервисов. Для Apple и других крупных зарубежных компаний это означает ограничение контроля над программной средой устройств в России и необходимость адаптации к российскому законодательству.

Ранее стало известно о том, что Путин рассмотрит возможность недлительных командировок медиков в госпитали на СВО.