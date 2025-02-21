Путин подшутил над Орешкиным, назвав того «фокусником»

Президент России Владимир Путин в шутку назвал заместителя руководителя президентской администрации Максима Орешкина «фокусником». Курьез произошел в пятницу, 21 февраля, на выставке Форума будущих технологий

Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв продемонстрировал биореактор, предназначенный для культивирования тканей организма. По его словам, проект разрабатывается группой энтузиастов, а финансирование осуществляется за счёт средств корпорации, которая пока не запрашивает финансовой поддержки на эти цели.

«Но, может быть, обратимся к Максиму Станиславовичу в подготовке будущего Форума… Знаете, как он нам помогает, даже без денег», — сказал Лихачев.

В ответ на это Путин в шутку назвал замглавы своей администрации «фокусником».

«Фокусник», — улыбнулся глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин шуткой поддержал оговорившегося журналиста во время своего визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

А также с юмором рассказал о важных химических элементах для жизни человека.