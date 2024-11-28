Из-за «Орешника» расстановка сил в мире полностью изменяется. Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации называют систему «сертифицированным игроком», меняющим существующие правила и заявляют, что имеющаяся у «Орешника» кинетическая сила и масса гарантирует полное опустошение, которое можно сравнить лишь с ядерным оружием малой и средней мощности.

Автор также пишет, что ни США, ни Североатлантический альянс, ни «весь коллективный Запад» не понимают силу этого оружия, раз продолжают накалять идущий конфликт и пропускать мимо ушей предупреждения Москвы. При этом он высказывает предположение о находящемся под защитой «Орешника» Китае.

В материале отмечается, что система в состоянии показать «разрушительную силу тактического ядерного оружия», которая может поразить цель, как первоклассный снайпер. Отдельно автор подчеркивает секретность проекта, о котором все узнали только после поступившего от России предупреждения.

Ранее на Западе пуск «Орешника» назвали последним сигналом, а российские эксперты раскрыли его технические особенности.