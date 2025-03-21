Путин попросил бизнесменов из России не ждать быстрой мирной сделки

Президент РФ Владимир Путин в ходе закрытой встречи с представителями российского бизнес-сообщества заявил, что, несмотря на оптимистичные прогнозы Штатов, быстрой мирной сделки с Украиной добиться не удастся. Об этом сообщили в телеграм-канале Faridaily.

По утверждению информационного ресурса, это заявление было сделано главой страны в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 18 марта. О заявлении Путина сказали двое участников встречи, а подтвердил его неназваный осведомленный источник.

«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — сообщил один из участников встречи.

Кроме того, один из собеседников отметил позитивный, реалистичный настрой лидера страны, без наличия безудержного оптимизма.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп рассказал о том, какие именно переговоры в настоящее время ведутся между Россией и Украиной.