Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом

Президент Владимир Путин поручил разработать механизм семейного сбережения, который позволит гражданам получить налоговый вычет до одного миллиона рублей в год.

Эта задача была озвучена по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» и закреплена в официальном списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство совместно с Банком России должно до 15 июля определить параметры использования нового инструмента и разработать его основные условия. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как уточнил замминистра финансов Иван Чебесков, новый механизм будет основан на уже существующих инструментах, таких как индивидуальные инвестиционные счета, программы долгосрочных сбережений и добровольное страхование жизни. Такие инструменты позволят всем работающим членам семьи участвовать в накоплениях и получать налоговый вычет.

Чебесков добавил, что детали инициативы и сроки запуска сейчас активно обсуждаются. Новый финансовый инструмент направлен на стимулирование долгосрочных сбережений и создание условий для повышения финансовой стабильности семей в России.

Ранее стало известно о том, что Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.