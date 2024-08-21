Путин посетил мечеть в Грозном и поцеловал Коран

В ходе посещения президент преподнес в дар мечети экземпляр Корана, украшенный золотым орнаментом и инкрустированный драгоценными камнями. Перед тем, как передать священную книгу, Путин бережно взял Коран в руки и поцеловал его, отметив красоту и ценность этого религиозного атрибута.

Данный жест президента России был воспринят мусульманами как проявление уважения и почтения к исламской святыне. Передача Корана в дар новой мечети стала частью официальной программы визита Главы государства в Чеченскую Республику.

Представители духовенства и верующие региона приветствовали этот жест президента, расценивая его как демонстрацию толерантности и межконфессионального диалога на высшем государственном уровне.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин осмотрел Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.