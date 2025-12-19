Путин посетовал на переработки: президент назвал свой график нарушением закона

Владимир Путин с иронией прокомментировал свою занятость, признав, что его расписание с трудом вписывается в нормы права. Президент отметил, что подобный режим работы можно смело считать прямым нарушением трудового законодательства, намекая на колоссальные переработки.

В ходе общения с гражданами и журналистами в рамках прямой линии по итогам года, глава государства затронул тему, которая обычно остается за кадром официальной хроники — свой личный рабочий график. Отвечая на вопрос о нагрузке, Владимир Путин позволил себе немного пошутить, заявив, что с точки зрения буквы закона его режим дня выглядит, мягко говоря, нелегитимно. По словам президента, количество часов, которые он проводит за делами государственной важности, явно противоречит всем существующим нормам трудового права.

Лидер страны дал понять, что должность президента не предполагает нормированного рабочего дня, выходных или больничных. Фактически, речь идет о круглосуточной включенности в процессы, где понятие «сверхурочные» теряет смысл, становясь образом жизни.

Трудовой кодекс РФ, о котором упомянул президент, устанавливает жесткие рамки: 40-часовая рабочая неделя и обязательный отдых. Однако для высших должностных лиц эти правила существуют лишь на бумаге. График первого лица формируется исходя из текущих вызовов, будь то международные переговоры, внутренние совещания или экстренные ситуации, требующие мгновенной реакции.

