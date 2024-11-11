Путин потребовал навести порядок на дорогах

Такое требование президент озвучил на встрече с губернатором Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщает информпортал Ura.ru.

По словам Путина, особое внимание региональным властям следует уделить состоянию полотна автомобильных дорог, контролю за траффиком и дисциплине автовладельцев на дорогах. Именно эти три элемента, по мнению главы государства, в значительной мере определяют аварийную обстановку практически во всех субъектах Российской Федерации.

Эксперты также отмечают, что к росту числа ДТП приводят и другие факторы — деградация транспортной инфраструктуры, старение автомобильного парка и несовершенство системы контроля за ситуацией на дорогах. При этом подчеркивается, что решить проблему можно только комплексными мерами. Так, если привести в порядок только состояние дорожного полотна, то увеличение скорости движения на таких трассах при сохранении прочих негативных условий может спровоцировать ещё больше аварий.

Именно поэтому президент потребовал от губернаторов учесть все ключевые аспекты, влияющие на аварийность — от качества автомобильных дорог до дисциплины водителей. По мнению специалистов, только такой комплексный подход может дать ощутимые результаты в деле повышения безопасности на российских дорогах.

Ранее стало известно о том, что юрист Адамс рассказал россиянам, чем грозит выезд на встречку при отсутствии разметки.