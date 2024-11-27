Российский президент Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино в эту среду, 27 ноября, отмечает свое 85-летие. Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил ее самобытный талант и удивительное обаяние, которые помогли артистке создать яркую и запоминающуюся коллекцию работ в кинематографе.

Владимир Путин пожелал Галине Польских вдохновения, крепкого здоровья и самого доброго.

Напомним, что ранее российский лидер высказывался и на тему запретов в интернете.