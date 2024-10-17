Путин прилетел в Уфу

17 октября президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Уфу. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ufa.kp.ru, основная цель приезда президента — участие в международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в столице Башкирии с 17 по 19 октября.

В рамках визита глава государства проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Программа пребывания Путина в Уфе включает осмотр ряда новых спортивных объектов. Президенту будут представлены недавно построенные сооружения: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома. Эти объекты являются наглядным примером развития спортивной инфраструктуры региона.

Стоит отметить, что нынешний визит Путина в Башкирию — первый за почти год. Предыдущий раз президент посещал республику в январе 2023 года, когда принимал участие в церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. До этого рабочая поездка главы государства в регион состоялась в августе 2021 года.

Международный форум «Россия - спортивная держава», на который прибыл президент, собрал более пяти тысяч участников из 100 стран мира.

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