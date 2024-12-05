Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Российский лидер Владимир Путин принял участие в «Елке желаний» – традиционной всероссийской новогодней акции. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что Путин выбрал со специальной елки три открытки.

В первой об исполнении своей мечты президента попросила 10-летняя Маргарита из Белгородской области – она очень хотела стать пилотом на авиатренажере. 12-летняя Таисия из Московской области попросила президента посетить репетицию ансамбля имени Игоря Моисеева.

Автором третьей новогодней просьбы стала 15-летняя Арина из ДНР, которая попросила президента о визите в Санкт-Петербург.

Ранее в Минздраве Московской области рассказали о том, что детей, которые появились на свет в декабре, выписывают в новогодних костюмах.