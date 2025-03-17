Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

По указу президента РФ Владимира Путина, звание генерал-майора было присвоено Герою России Александру Белоглазову. Об этом гласит документ, который опубликовали на портале правовых актов.

Александру Белоглазову 47 лет. В том числе образование он получал в Саратовском высшем командном Краснознаменном училище ВВ МВД России имени Дзержинского, а также общевойсковой академии Вооруженных сил России. В 2024 году по указу президента РФ Путина был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии.

Как сообщили РИА Новости, до нового значения Белоглазов проходил службу в «Витязе» Росгвардии. Под руководством офицера специальное подразделение войск правопорядка с первого дня специальной военной операции выполняло поставленные командованием задачи на наиболее важных направлениях.

Ранее стало известно, что в Кремле президент Путин вручил звезду Героя России ефрейтору из Якутии, который победил в рукопашной схватке украинского бойца.