Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову
Герой России Белоглазов стал генерал-майором по указу Путина
Фото: [официальный сайт президента России]
По указу президента РФ Владимира Путина, звание генерал-майора было присвоено Герою России Александру Белоглазову. Об этом гласит документ, который опубликовали на портале правовых актов.
Александру Белоглазову 47 лет. В том числе образование он получал в Саратовском высшем командном Краснознаменном училище ВВ МВД России имени Дзержинского, а также общевойсковой академии Вооруженных сил России. В 2024 году по указу президента РФ Путина был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии.
Как сообщили РИА Новости, до нового значения Белоглазов проходил службу в «Витязе» Росгвардии. Под руководством офицера специальное подразделение войск правопорядка с первого дня специальной военной операции выполняло поставленные командованием задачи на наиболее важных направлениях.
Ранее стало известно, что в Кремле президент Путин вручил звезду Героя России ефрейтору из Якутии, который победил в рукопашной схватке украинского бойца.