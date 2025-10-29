Путин привез в госпиталь уникальные подарки
Владимир Путин передал в военный госпиталь иконы-обереги от бойцов СВО
Фото: [Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф]
Президент Владимир Путин посетил Центральный военный госпиталь имени Мандрыка, куда привез уникальные подарки — иконы, которые ранее ему вручили участники СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе визита в главный военный госпиталь Владимир Путин лично передал учреждению несколько икон. Эти образа имеют особую историю — их подарили главе государства сами бойцы, участвующие в СВО. Ранее президент делился, что, по словам военнослужащих, именно эти иконы уберегли их от вражеских пуль на поле боя.
Визит носил частный характер и был направлен на поддержку военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранений. Общаясь с пациентами, глава государства подчеркнул глубокий символический смысл подарка. Передача святынь в стены госпиталя стала жестом, который, по замыслу, должен будет помогать в выздоровлении нынешним защитникам.
