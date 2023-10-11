Путин: призыв к переселению палестинцев в Египет не приведет к миру

Владимир Путин прокомментировал предложение к жителям Палестины переселиться в Египет. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент России отреагировал на призыв Израиля к жителям сектора Газа переехать в египетский Синай. По словам Владимира Путина, дать оценку ситуации трудно, но стоит понимать, что земля, на которой сейчас живут палестинцы, исторически принадлежит им. Российский лидер отметил, что на этих территориях планировалось создать независимое палестинское государство. Президент подчеркнул, что призывы к переезду с родной земли не смогут привести к миру.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».